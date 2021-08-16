В Челябинске шесть предприятий попали под антиковидные санкции

В Челябинске шесть предприятий привлекут к ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

О результатах комплексных проверок предприятий сегодня, 16 августа, рассказал на аппаратном совещании замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

Рейды проводились управлением по торговле и услугам администрации Челябинска совместно со специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками УМВД России по городу Челябинску.

За минувшую неделю были проверены по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований семь предприятий. По результатам рейда составлено два протокола, по четырем предприятиям переданы в суд материалы по приостановке деятельности.

О каких предприятиях идет речь, Игорь Постнов не уточнил.