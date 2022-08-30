В Челябинске шестой трамвай с первого сентября меняет маршрут

В Челябинске шестой трамвай «ЧТЗ – Медгородок» с первого сентября меняет маршрут.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», «шестерка» будет следовать по проспекту Ленина, улицам Горького, Первой Пятилетки, Труда, Российской, проспекту Победы, улицам Кирова, Труда, по Свердловскому проспекту и Блюхера.

Первый рейс от ЧТЗ в 6:07 - в будни и 6:28 - в выходные.

От Медгородка в 6:31 - в будни и в 7:30 - в выходные.

Последний рейс от ЧТЗ в 18:57 - в будни и 19:28 - в выходные.

От Медгородка в 20:16 - в будни и в 19:30 - в выходные.