В Челябинске скоро отменят троллейбус шестого маршрута «ЧТЗ – Первоозерный»

В Челябинске в понедельник, 18 сентября, временно перестанет работать троллейбус шестого маршрута «ЧТЗ – Первоозерный».

Данный троллейбус не будет выходить на линию, по предварительной информации, до пяти утра девятого октября в связи с ремонтом проспекта Ленина – участка от Героев Танкограда до улицы Линейной. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Жителям южноуральской столицы рекомендуют пользоваться автобусами №21с, №34, №55с, а также автобусом №2, трамваем №15 – с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.

Для экономии челябинцам советуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.