В Челябинске снегопад и припаркованные автомобили едва не привели к мусорному коллапсу
Общество
Сегодня, 16:26
Автор: 
Инна Шемаева

Жители Челябинска жалуются, что в выходные не вывозился мусор с контейнерных площадок. Спецтехника регионального оператора не могла подъехать к бакам с ТБО.

 

Неубранный снег с внутриквартальных проездов и припаркованные автомобили едва не привели к мусорному коллапсу. Баки для отходов за выходные дни переполнились пакетами с ТБО. Такая ситуация сложилась почти в каждом районе Челябинска. Спецтехника регионального оператора «Центр коммунального сервиса» просто не могла проехать к контейнерным площадкам.

«Сложности с вывозом ТКО с контейнерных площадок по ряду адресов в выходные дни действительно были. Это связано с плохой транспортной доступностью мест накопления мусора из-за прошедших снегопадов, а также из-за автомобилей, припаркованных в узких проездах и возле мусорных накопителей. Сегодня ситуация нормализуется, дороги во дворах освобождаются, и спецтехника вывозит скопившийся мусор», - сообщил официальный представитель «Центра коммунального сервиса» Сергей Жеребин.

«Центр коммунального сервиса» призывает автовладельцев не парковать машины возле контейнеров для накопления отходов. Ситуацию могла бы исправить установка знаков, запрещающих парковку у контейнеров. Это бы позволило сотрудникам ГИБДД эвакуировать автомобили нарушителей на штрафстоянку.

Автор: 
Инна Шемаева
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