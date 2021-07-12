В Челябинске снесут аварийные дома

В Челябинске проводят работу по подготовке к сносу нескольких аварийных домов. Об этом сегодня, 12 июля, на аппаратном совещании сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Мероприятия по сносу уже завершены на Копейском шоссе и улице Стахановцев. Там снесли два дома.

«Дом №124 на улице Стахановцев включен в договор о развитии застроенных территорий, снос этого дома будет осуществляться силами застройщика, - сказала Рыльская. - В отношении многоквартирных домов на улицах Стройгородок, 6, Волгодонская, 29, Копейское шоссе, 12 получена проектно-сметная документация на снос и заключается договор на снос домов».

Также она сообщила, что в отношении многоквартирного дома на Станционной подрядчик не выполнил работы в установленные сроки. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям подготовил претензию о нарушении сроков выполнения работ по муниципальному контракту.