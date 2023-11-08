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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.11.2023

В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших коронавирусом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Курчатовского района Сергей Антипов провел встречу с учениками школ района – «Юными главами
08.11.2023

Глава Курчатовского района встретился с юными преемниками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продлен запрет для иностранных граждан работать водителями городских и межд
08.11.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.11.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2023

Новое назначение в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2023

В Челябинске с начала года ветхие и аварийные стены покинули 54 семьи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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08.11.2023

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Среда обитания
08.11.2023 12:26

В Челябинске с начала года ветхие и аварийные стены покинули 54 семьи

В Челябинске с начала 2023 года 54 семьи покинули ветхие и аварийные дома, начав новую жизнь в куда более комфортных условиях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 37 семей из этого числа переехали в новое благоустроенное жилье, 17 решили взять денежную компенсацию за покинутые «квадраты».

Отметим, по нацпроекту «Жилье и городская среда» при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства переселены шесть челябинских семей (девять человек), занимавших в общей сложности площадь в 196,1 квадратных метра.

В рамках заключенного с ООО СЗ «Новый Дом» договора о развитии застроенной территории из четырех многоквартирных домов переселены 13 семей (20 человек); общая площадью расселенных жилых помещений - 495,6 квадратных метра.

По заключенному с ООО «Финтек» договору о развитии застроенной территории из двух аварийных многоквартирных домов расселены пять семей (25 человек); общая площадь расселенных квартир составила 213,5 квадратных метра.

Благодаря государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» переселены 25 семей (54 человека) из жилых помещений общей площадью 869,9 квадратных метра.

В рамках муниципальной программы «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Челябинске» за счет средств городского бюджета пять семей собственников (14 человек) переселены из жилого помещения общей площадью 203,1 квадратных метра.

На сегодняшний день в полном объеме завершены мероприятия по расселению девяти аварийных многоквартирных домов: №15 по улице Ереванской; №9 по улице Пост 2098 километр; №51 по улице Трубников, №36/38 по улице 1-й Электровозной; № 86А по улице Сталеваров; №14 по улице Челябинской; №3 по переулку Канатовскому; №1 по улице Толстого и №18 по улице Кронштадтской.

Также завершено переселение одной семьи из непригодного жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Помимо этого, проводятся мероприятия в целях завершения переселения граждан еще из 19 аварийных многоквартирных домов южноуральской столицы

В настоящее время ведется работа по организации сноса девяти расселенных многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Новороссийская, 74А; Пост 2098 километр, 9; улица Трубников, 51; улица 1-я Электровозная, 36/38; улица Сталеваров, 86А; улица Челябинская, 14; переулок Канатовский, 3; улица Толстого, 1; улица Кронштадтская, 18, а также общежития по улице Цинковая, 2-А.

ООО СЗ «ТрестЮг» осуществлен снос двух расселенных аварийных домов - №2 и № 4 по Копейскому шоссе - в рамках заключенного договора о комплексном развитии территории жилой застройки.

ООО СЗ «ИКАР» в соответствии с заключенным договором о развитии застроенной территории проводит мероприятия в целях осуществления сноса дома №86-Б по улице Сталеваров.

аварийные дома
снос ветхоаварийного жилья
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08.11.2023

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03.11.2023 12:59

Шаман исполнит в Челябинске свои самые патриотичные хиты

03.11.2023 12:41

Коркинские студенты посвятили народам России шедевры национальных кухонь и яркие творческие номера

03.11.2023 12:04

В Челябинске 4 декабря в ДК ЖД состоится большой концерт группы «Любэ» — «Родина- мать»

03.11.2023 11:42

УФСБ Челябинской области пресекло попытку москвича наладить поставку за пределы РФ военной продукции

03.11.2023 11:17

В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута

03.11.2023 11:12

Военный медик из Челябинска не может получить статус ветерана СВО

03.11.2023 11:05

Челябинцы стали серебряными призерами чемпионата мира по шахбоксу

03.11.2023 10:59

Известное челябинское предприятие продавало вяленую рыбу с кишечными палочками

03.11.2023 10:29

Полицейские провели встречу с лидерами национальных диаспор Челябинской области

03.11.2023 10:01

Осужденные Челябинской области создали замечательные образцы православной иконописи

03.11.2023 09:39

Пропавший в Челябинске 13-летний мальчик найден, с ним все в порядке

03.11.2023 09:28

ММК расширил применение VR-технологий в обучении сотрудников

03.11.2023 09:19

В Челябинске отменили седьмой троллейбус, еще два пустили по измененным маршрутам

02.11.2023 17:56

В Челябинской области желающим развивать пляжную инфраструктуру предоставляют субсидии

02.11.2023 17:07

Сквер в Калининском районе Челябинска украсила семиметровая сибирская ель

02.11.2023 16:21

Златоустовский «Омнибус» показал ребятам из ДНР «Сказы Уральских гор»

02.11.2023 15:38

«ВсеЧёрная Пятница» от «Пятёрочки» в Челябинской области

02.11.2023 15:10

Пятница в Челябинской области обещает быть довольно теплой и слегка дождливой

02.11.2023 14:25

Ревнивца из Средней Азии, убившего челябинку, посадили на девять лет