В Челябинске в 2023 году снесут 11 аварийных домов и зданий.

Работу по сносу и расселению опасных для жизни объектов комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города ведет в рамках муниципальной программы «Снос жилищного и нежилого фонда в Челябинске».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в отношении двух домов по Нахимова, 12 и Новороссийской, 72-А в настоящее время заключаются контракты на вынос сетей газораспределения.

По пяти многоквартирным домам по адресам: Пост 2098 километр, 9; Пост 2092 километр, 1; Новороссийская, 74-А; Гидрострой, 11; Ереванская, 15; четырем нежилым зданиям по Степана Разина, 4, 6; Российская, 4-А; Дорожная, 6, а также общежитию по Цинковой, 2-А ведется подготовка проектно-сметной документации на выполнение сноса.

По данным объектам распоряжениями администрации Челябинска приняты решения о списании. Для обеспечения безопасности населения заключены контракты на охрану объектов, которые предусматривают системное наблюдение за ними, в том числе осмотр с выездом не менее трех раз в сутки.

Еще три дома по Копейскому шоссе 2, 4 и Сталеваров, 86-Б включены в договоры развития застроенной территории. По ним также приняты решения о списании и сносе, в адрес застройщиков направлены документы для выполнения обязательств по сносу. При этом в мэрии отмечают, что дома на Копейском шоссе уже демонтированы.