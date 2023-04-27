27.04.2023
В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
27.04.2023
Челябинск ждет гостей и участников большого хоккейного турне
27.04.2023
На дне открытых дверей ЮурГГПУ расскажут об особенностях поступления и обучения
27.04.2023
В Агаповском районе за мошенничество будут судить директора школы
27.04.2023
Народный фронт бьет тревогу по поводу прискорбного состояния «Скорбящих матерей»
27.04.2023
Новый автобусный маршрут появился в Магнитогорске
В Челябинске в 2023 году снесут 11 аварийных домов и зданий
Весь период до сноса опасные объекты будут находиться под охраной
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023