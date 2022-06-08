В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев

В Челябинске на этой неделе снесут 81 сухостойное дерево. Работы по ликвидации аварийных растений будут проводить работники муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр».

Как отмечают в комитете дорожного хозяйства Челябинска, сухостой вырубят по результатам проведенной инвентаризации улично-дорожной сети, в целях обеспечения безопасности жителей города.

В КДХ уточнили, что аварийные растения снесут вдоль дорог по улицам Энергетиков, Барбюса, 124-Б, Батумской, Гагарина, Суркова, Чайкиной, 19, Новороссийской и Копейскому шоссе.

«В местах, где производится снос сухостоя, в течение летнего сезона предусмотрена высадка новых зеленых насаждений», - заявили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.