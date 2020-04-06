В Челябинске снова появился 33-й автобусный маршрут
В Челябинске снова появился 33-й автобусный маршрут "Железнодорожный вокзал - Челябрыба", обслуживанием которого занимается перевозчик ООО "Вектор+".
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, на линию будут ежедневно выходить по два автобуса, оплачивать проезд в которых можно в том числе по социальной и транспортной картам. Транспортные средства будут перевозить пассажиров по следующему расписанию:
«Ж/д вокзал»:
6:00, 6:50, 7:40, 8:30, 9:53, 10:43, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:39, 20:29.
«Челябрыба»:
6:46, 7:36, 8:26, 9:16, 10:39, 11:29, 14:56, 15:46, 16:36, 17:26, 18:16, 19:06, 20:25, 21:15.
Автобусы будут завозить пассажиров к поликлинике трубопрокатного завода (ГКБ № 9) на улице 5-й Электровозной при движении в обе стороны. При движении от остановки «Челябрыба» общественный транспорт также будет делать заезд в поселок Фатеевка.
В прямом направлении автобусы будут делать следующие остановки: железнодорожный вокзал, кафе «Меридиан», ГКБ № 9, Солнечный берег, Новороссийская, озеро Смолино, ДК «ЧТПЗ», школа, площадь имени Якова Осадчего, ЗЭМ, механический завод, сад «Энергетик», гаражи, Обуховская, Горелова, ЧКПЗ , мясокомбинат, Челябрыба.
В обратном направлении остановки будут следующие: Челябрыба, мясокомбинат, кладбище, Костромская, поселок Фатеевка, Костромская, кладбище, ЧКПЗ, Горелова, Обуховская, гаражи, сад «Энергетик», механический завод, Энергетиков, ЗЭМ, площадь имени Якова Осадчего, школа, ДК «ЧТПЗ», озеро Смолино, Новороссийская, школа №130, ГКБ № 9, Солнечный берег, школа № 130, улица Барбюса, Гончаренко, кафе «Меридиан», привокзальная площадь, железнодорожный вокзал.