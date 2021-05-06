В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы

Сегодня, шестого мая, в Челябинске состоялась генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В Параде задействованы более 1700 человек: военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, ГУФСИН, МЧС, ветераны боевых действий, курсанты ЧВВАКУШа, ученики школы с первоначальной летной подготовкой, студенты военно-учебного центра Южно-Уральского государственного университета,

кадеты.

По площади Революции промаршировали, чеканя шаг, более двух десятков парадных расчетов,

кинологический взвод с собаками

и взвод в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны.

Механизированную часть Парада открыли раритетные бронетанковые автомобили времен Великой Отечественной легендарные танки Т-34 и ИС-3, а самоходная установка ИСУ-152.

По площади проехали мотоциклы М-72 (такие мотоциклы, вооруженные пулеметами Дегтярева, входили в состав мотобатальонов Уральского добровольческого танкового корпуса), американские вездеходы «Виллис-МБ», хорошо знакомые по военным фильмам и кадрам кинохроники. Они служили командирскими штабными машинами, могли буксировать прицеп, перевозить пулеметную зенитную установку.

Также сегодня зрители увидели грузовик «ГАЗ-М-1» (выпускался на Горьковском автозаводе с 1936 по 1942 годы), советский лёгкий бронеавтомобиль периода Второй мировой войны БА-64 (в России осталось всего несколько таких автомобилей), первый советский серийный бронетранспортер БТР-40, легендарную полуторку, установка залпового огня ЗИС-151 БМ-13 «Катюша» (выпускалась в Челябинске на заводе дорожных машин), ЗИС-164.

Раритеты сменила современная армейская техника – военные вездеходы, бортовые автомобили, пушки и гаубицы.

Парад Победы девятого мая в Челябинске в 2021 году начнется в 11 часов. Почётными участниками и зрителями торжественного построения, как и в предыдущие годы, станут ветераны. Для них подготовлены лучшие места на трибунах.

Напомним, в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции большинство мероприятий в честь 75-летия Победы прошло в онлайн-формате. В то же вирусный враг позволил еще больше сплотиться южноуральцам и зародить новые традиции празднования Великого Дня Победы.