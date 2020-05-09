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В Челябинской области празднуют 75-летие Великой Победы

Общество
Сегодня, 10:34

В день 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, девятого мая 2020 года, губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Челябинске.

Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в проведение праздничных мероприятий. Практически все торжества сегодня пройдут в онлайн-формате.

Церемония возложения цветов к Вечному огня все годы была масштабной, в ней участвовало большое количество южноуральцев. В этом году глава региона в непривычной тишине возложил цветы к мемориалу, склонив голову в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

В прямом эфире телеканала ОТВ губернатор поздравил южноуральцев с юбилеем Великой Победы. Алексей Текслер поблагодарил всех ветеранов за мирное небо над головой, за жизнь наших детей.

Глава региона напомнил о значительном вкладе, который внесла Челябинская область в дело Победы. Более двухсот крупных промышленных предприятий было эвакуировано на Южный Урал. Каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был из магнитогорской стали. Каждый пятый танк был произведен в Челябинске, который носил гордое имя Танкоград.

«Дорогие земляки! Мы встречаем этот юбилей в непростых условиях, в борьбе с другим врагом, с коронавирусом. Я уверен, что мы вместе справимся и с этой напастью, и уже скоро выйдем на наши улицы и пройдем в шествии Бессмертного полка и проведем парад Победы. Вечная слава героям! Вечная память павшим! С праздником! С Днем Великой Победы!» – обратился к южноуральцам губернатор Алексей Текслер.

Вице-спикер Законодательного собрания региона Олег Голиков с соблюдением всех требуемых в этот сложный эпидпериод норм возложил цветы к Вечному огню в Снежинске.

 

 

«К сожалению, в этом году именно 9 мая не удастся провести торжественные парады, массовое шествие «Бессмертного полка» и народные гуляния. Мы это обязательно наверстаем! Сегодня вспомним тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нас, скажем «спасибо» ветеранам, расскажем детям о своих дедах», - отметил Голиков.

В 11 часов впервые шествие «Бессмертного полка» состоится в онлайн формате. Видео и фото участников Великой Отечественной войны будут транслироваться в социальных сетях и на сайте полка.

В 12 часов состоится авиапарад Победы - четыре самолета СУ-34 пролетят над мемориальным комплексом «Вечный огонь» на Бульваре Славы в Челябинске. Потом боевые самолеты пройдут над проспектом Победы, уйдут на второй круг и снова пронесутся над городом и только затем уйдут на посадку. В общей сложности авиационный Парад Победы займет 1-1,5 минуты.

В 19 часов южноуральцы выйдут на балконы с фотографией своего родственника-героя и исполнят песню «День Победы».

В 22 часа южноуральцы смогут присоединиться к Всероссийской акции. В память о войне россияне подойдут к своим окнам и зажгут «Фонарики Победы». Это могут быть бытовые фонарики или экраны телефонов.

Фото пресс-службы губернатора и вице-спикера

 

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75-летие Победы
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