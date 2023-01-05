В Челябинске специально к Новому году сняли добрую притчу «Сестренки»

В Челябинске специально к Новому году сняли добрую притчу о великой силе любви и поддержке близких – «Сестренок» зрителю подарил «Белый журавлик» Владимира Саломатина.

Детский патриотический киножурнал «Белый журавлик» - совместный проект челябинского Фонда содействия ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые» и продюсерского центра «Аватар» (Москва).

Ветеран боевых действий, подполковник запаса управления ФСБ России по Челябинской области Владимир Саломатин является идейным вдохновителем и создателем «Белого журавлика» (проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов).

«Сестренки» повествуют о судьбе семьи мобилизованного в наши дни. Картина с трогательным, добрым и актуальным сюжетом посвящена детям и взрослым - всем, кто сейчас находится на передовой, и всем, кто ждет. Всем тем, кто не потерял надежду.

Премьерные показы короткометражного фильма прошли на ОТВ, в настоящее фильм выложен в ВКонтакте, в сообществе «Белый журавлик». За первую неделю число просмотров фильма достигло 120 тысяч.

«Интрига раскрыта, и теперь можно рассказать о том, как задумывался и снимался фильм. В основе «Сестренок» - рассказ реальной семьи военного о том, как, проживая в районе боевых действий, дети сидели без света, грелись у печки и играли, катая капельки воды по раскаленной плите. А развязку и финал истории предложила мама троих детей из Донецка. Она рассказала, каких новогодних подарков больше всего ждут дети, которые сейчас живут там, где стреляют, и о каком - самом волшебном – подарке они мечтают», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Владимир Саломатин.

Сестренки - это две куклы, которые по счастливой случайности встретились и оказались вестниками счастливого события (какого именно, вам расскажут сами «Сестренки»).

В качестве главных героев в фильме снимались ученики челябинского лицея №11 Даниил Шпаров и Лера Минина. Как выяснилось уже во время съемок, у Даниила в семье происходили похожие события. В фильме показан портрет реального дедушки Степана, который ушел на фронт в Великую Отечественную войну и которого считали погибшим, но он вернулся домой живым.

Владимир Саломатин выражает благодарность Леониду Лахтину за предоставленную локацию и Ольге Филипповой - за куклы.

В настоящее время доступны к просмотру также фильмы «Старший брат», «Сын» и «Папа». Все они – часть проекта «Белый журавлик» и также размещены в группе киножурнала в ВК.