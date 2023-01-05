05.01.2023
За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев
04.01.2023
В Челябинской области на четверть сократилась суточная заболеваемость ковидом
04.01.2023
Миронов предложил Мишустину перенести часть нерабочих дней января на май
04.01.2023
В Уйском районе при столкновении двух легковушек пострадали дети
04.01.2023
В 2023 году первым зарегистрированным в Челябинской области новорожденным стал Лев
03.01.2023
Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева
В Челябинске специально к Новому году сняли добрую притчу «Сестренки»
Фильм о великой силе любви зрителю подарил «Белый журавлик»
25.11.2022
«Белый журавлик» из Челябинска - номинант национальной премии «Патриот»
18.10.2022
«Белый журавлик» ветерана ФСБ полетел по Челябинской области
24.08.2022
«Белый журавлик» укроет крылом воинов наших
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022