В Челябинске стартовало «Трудовое лето»

Сегодня, первого июня, состоялась торжественная церемония открытия первой смены трудовых отрядов. Более 500 школьников со всех районов города собрались на ярком празднике в сквере имени Колющенко.

Трудовые отряды формируются на базе общеобразовательных организаций города, учреждений дополнительного образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Об этом сообщает администрация Челябинска

Под руководством педагогов ребятам предстоит заниматься благоустройством социально значимых объектов, в том числе скверов, парков, территорий около памятников и мемориальных комплексов. Части подростков поручена работа по организации досуга для их сверстников в летних школьных лагерях.

Подростки принимаются на работу в муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив» города Челябинска по срочным трудовым договорам на один месяц. Для них устанавливается пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу). Продолжительность ежедневной работы составляет три часа. После завершения срочного договора ребята получают заработную плату, в этом году ее размер составляет 5 611,83 рублей.

Кроме трудовой деятельности, для участников трудовых отрядов предусмотрена и досуговая программа: торжественные церемонии открытия трудовых смен, танцевальный конкурс «Стартинейджер». Также для ребят организуют тренинги по вовлечению в волонтерскую деятельность и формированию здорового образа жизни.