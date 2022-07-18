В Челябинске стартует очередной этап опрессовки

На следующей неделе, 26 июля, в Челябинске стартует пятый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Централизованные гидравлические испытания продлятся до девятого августа.

Как сообщил сегодня, 18 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, под отключение попадут 926 жилых многоквартирных домов, 54 детских сада, 44 учебных и 35 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города. Также в июле по отдельному графику проводятся работы на локальных котельных.

Максимальный срок отключения - две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

С перечнем домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться по ссылке.