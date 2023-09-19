В Челябинске тепло пришло в 299 социальных учреждений. В основном это детские сады, небольшой процент – школы и больницы.

Как отметил сегодня, 19 сентября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, к отоплению учреждения социальной сферы подключают по заявкам. Глава города Наталья Котова поручила продолжать эту работу.

Также Александр Астахов отметил, что в настоящее время Уральское управление Ростехнадзора проводит проверку готовности Челябинска к отопительному периоду 2023-2024 годов.

По словам чиновникам, пока речь о подключении жилых домов к отоплению не идет, потому что погода стоит теплая. Как только столбики термометров опустятся ниже отметки в восемь градусов, работа по подключению отопления в областном центре начнется.