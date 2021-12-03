В Челябинске торжественно открыли многофункциональный миграционный центр

В Челябинске сегодня, третьего декабря, после проведения капитального ремонта в здании торжественно открыли многофункциональный миграционный центр, который размещается по адресу: улица Гагарина, 41-А в Ленинском районе.

Как сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Челябинской области, центр занимает два этажа, в нем будут работать сотрудники управления по вопросам миграции регионального полицейского главка и филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.

В торжественном мероприятии по случаю открытия центра приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Артур Рахматуллин, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Паспортно-визовый центр» МВД России Сергей Куликов, временно исполняющий обязанности начальника тыла регионального ГУ МВД полковник внутренней службы Алексей Саломатин, начальник управления по вопросам миграции областного полицейского главка полковник полиции Светлана Селиверстова и директор филиала ФГУП «ПВС» по Челябинской области Лариса Логинова.

Поделиться

«Сегодня открывается уникальный объект площадью более 700 квадратных метров, в котором созданы благоприятные условия для приема граждан: просторные помещения, удобные места ожидания, новая мебель и оргтехника. Сочетание широкого спектра государственных услуг в сфере миграции в одном месте существенно сократит временные затраты заявителей», - отметил в приветственном слове Артур Рахматуллин.

Кроме этого, огромным потенциалом, по его словам, обладает совместное размещение сотрудников управления по вопросам миграции и филиала по Челябинской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, который способен снизить нагрузку на полицейских и обезопасить людей от обращения к теневым посредникам.

«Уверен, что новый центр станет для южноуральцев и гостей надежным помощником при получении государственных услуг в сфере миграции», - сказал Артур Рахматуллин.

Сергей Куликов добавил, что в центр можно будет обратиться не только за квалифицированной помощью при подготовке необходимых заявлений и бланков для оформления заграничных паспортов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, гражданства Российской Федерации, но и сдать документы на патент, а также пройти экзамен и получить сертификат о владении русским языком.

В день открытия центра для участников мероприятия была проведена экскурсия, в ходе которой приглашенные гости посетили различные помещения и кабинеты, пообщались с сотрудниками и ознакомились с разнообразным спектром государственных услуг, предоставляемых в многофункциональном миграционном центре.

Все желающие могут обратиться на прием к специалистам центра по адресу: Челябинск, ул. Гагарина, 41-А с понедельника по четверг - с 09.00 до 18.00, по пятницам - с 09.00 до 16.45 (www.chelabinsk@pvsmvd.ru, телефоны: 8-909-087-04-51; 8-909-087-04-63).