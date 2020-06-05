В Челябинске трамвайную остановку "Нагорная" вернут на прежнее место
В Челябинске в понедельник, восьмого июня, на прежнее место вернут трамвайную остановке "Нагорная", расположенную на улице Российской по направлению движения в сторону Труда.
Как сообщили в городской мэрии, уже организована посадочная площадка, установлены знаки и нанесена разметка. На неделе там установят остановочный павильон.
Напомним, трамвайную остановку "Улица Нагорная" закрыли 24-го марта этого года по инициативе комитета дорожного хозяйства Челябинска в связи со строительно-монтажными работами, которые производились в рамках строительства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных (на участке от Кирова до Российской), с выходом на улицу Труда.
Предполагалось, что остановке подыщут новое место. В результате решили вернуть ее на старое.
Аналогичная остановка на противоположной стороне Российской функционировала в обычном режиме.
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