В Челябинске троллейбус 26-го маршрута отменяют до следующего года

В Челябинске временно отменяют троллейбус 26-го маршрута «Молдавская – ЧТЗ», работа которого будет возобновлена в 2023 году – на него выйдут новые транспортные средства.

Троллейбусный маршрут №26 перестанет работать с пятого октября. Его временная отмена связана с необходимостью усиления работы троллейбусных маршрутов №12 «АМЗ – Молдавская» и №17 «Молдавская - железнодорожный вокзал», в том числе в вечернее время.

В настоящее время на 26-м маршруте работает две машины, с интервалом движения - 60 минут, сообщает «Челябинский общественный транспорт».