В Челябинске управляющие компании неделями не убирают снег

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили уборку снега во дворах Челябинска. В некоторых из них управляющие компании даже и не приступали к работе. При этом они не стесняются брать с жильцов плату за неубранные дворы. Реестр с адресами направлен в Государственную жилищную инспекцию региона с просьбой повлиять на управляющие организации.

Активисты ОНФ призвали южноуральцев сообщать о недобросовестных управляющих компаниях, не выполняющих обязанности по качественной уборке дворов и междворовых проездов. В первый же день мониторинга жители региона прислали общественникам десятки жалоб на плохую уборку снега.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, больше всего обращений поступило от жителей Челябинска. Причем лидером антирейтинга среди управляющих компаний оказалась организация «Ремжилзаказчик», обслуживающая дома по всему городу. Проезды во дворах по улицам Социалистической, 12, 60 лет Октября, 4 и 2, Молодежной, 2, Ярослава Гашека, 22, Жукова, 45, 49, 53, в Металлургическом районе представляют собой снежное месиво.

Не отличаются добросовестностью и отделения «Ремжилзаказчика» в Советском, Центральном и Тракторозаводском районах: на улице Российской, 198а, не убран проезд к детскому саду, на улице Энгельса, 97, и улице Смирных, 15, – снежные кучи, а на Энгельса, 71, и Комаровского, 9, снегом завалены проезды и тротуары.

Вклад в удручающее состояние дворов на Российской вносит и управляющая организация «СОЮЗ»: на территории дома № 47а скопились гигантские снежные валуны и сугробы.

Компания «Ленком», судя по характеру жалоб, неделями не убирает сугробы в некоторых дворах Ленинского района. Жители на Агалакова, 17, и Дзержинского, 101, сообщили, что диспетчеры даже не могут сориентировать, когда до этих домов дойдет очередь.

Центральный район в реестре представила управляющая компания «Созвездие»: не расчищены дворы на проспекте Ленина, 25а. Эта же организация обслуживает дом на улице Свободы в Советском районе, где жители также жалуются на плохую уборку снега.

Из-за бездействия «ДЭЗ Калининского района» на газоне во дворе дома на Молодогвардейцев, 64, выросла снежная гора. Но с ней по высоте могут посоревноваться гигантские кучи в районе дома № 33 по улице Шуменской от УК ЖЭУ «Территория-2» (Тракторозаводский район). В Курчатовском районе организацией «Галион» не обеспечивается добросовестная расчистка межквартальных проездов на улице Бейвеля, 1.

Работа УК «Доверие+8» и «Доверие Октябрьское» не вызывает никакого доверия, шутят жители домов, расположенных по адресам: Сталеваров, 28; Богдана Хмельницкого, 21; Дегтярева, 35, 39, 50, а также Трудовая, 33. Примечательно, что жильцы дома на Дегтярева устали ждать реакции управляющей организации и чистят территорию самостоятельно, а на Трудовой несколько дней ждут, когда пригнанный во двор трактор наконец начнет работать.

Активисты ОНФ отмечают, что зачастую, отрабатывая заявки возмущенных жителей, управляющие компании убирают территорию лишь для галочки.

«Если управляющая компания не справляется или некачественно выполняет работы, то она обязана снизить размер оплаты. Однако мы видим, что этого не происходит, права жильцов нарушаются, счета выставляются в срок и в полном объеме. Мы просим Госжилинспекцию вмешаться в ситуацию, провести проверку по перечисленным адресам, установить нарушителей и обязать их устранить снежные завалы», – заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Напомним, 21 января замглавы города по городскому хозяйству отметил, что лично проверил качество уборки дворов в Челябинске и остался доволен.

Затем по следам своего заместителя прошла глава Челябинска Наталья Котова. Градоначальница обнаружила проблемные участки в самом центре города. Она увидела огромные кучи снега и наледь на тротуарах. И ведь это лишь центр города, ситуация в отдаленных районах представляет удручающую картину.

Вот еще один из примеров работы подрядчиков - на новом участке дороги по улице Татищева достаточно серьезная колейность, а на улице Академика Королева (на территории «Тополинки») до сих пор не убран гигантский снежный вал – он занял практически одну треть полосы.

При этом на каждом аппаратном совещании чиновники бодро рапортуют, как активно идет в Челябинске работа по уборке и вывозу снега. Но, как показывает практика, слова снова расходятся с делом.

В оборот челябинцев вернулся фразеологизм «Тефтелевы кучи», символизирующий качество зимней уборки челябинских дорог. При прошлом градоначальнике Евгении Тефтелеве, который сейчас отбывает срок за мошенничество при строительстве школы в микрорайоне «Парковый», город также был завален снежными кучами. Тогда мэр отшучивался, мол, что их убирать, сами растают.