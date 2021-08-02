В Челябинске установили обещанные Виктором Ереклинцевым мобильные пункты ремонта велосипедов

Жители Челябинска, любящие покрутить педали, теперь смогут подремонтировать свои велосипеды у входа на Алое поле, на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Ленина, а также за памятником Курчатову – на территории напротив детской площадки, по направлению к Обкомовке.

Здесь по инициативе властей Центрального района смонтировали две установки для мелкосрочного ремонта велосипедов (как минимум, можно подкачать колеса).

Глава района Виктор Ереклинцев отметил, что, если данные установки окажутся востребованными, то в «рамках общей политики развития велоинфраструктуры в Челябинске количество таких мобильных пунктов ремонта в центре города будет увеличено».

Об установке станций для ремонта велосипедов Виктор Ереклинцев говорил еще в апреле этого года, назвав такие пункты очень модной сегодня темой, активно развивающейся ряде городов России, в том числе в Москве, Казани, Уфе, Южно-Сахалинске.

Приобрести и установить станции стало возможным благодаря экономии районного бюджета.

Изучением данного вопроса в администрации Центрального района начали заниматься в 2020-м году, нашли местного умельца, сделавшего чертеж: получилось в полтора-два раза дешевле, чем если бы заказывали в другом месте.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Виктор Ереклинцев, одна станция (с учетом монтажа и установки) обошлась в сорок тысяч рублей.

«На сегодня это самая низкая цена по стране по итогам мониторинга рынка», - подчеркнул Виктор Александрович.