В центре Челябинска установят две станции для ремонта велосипедов

В Центральном районе Челябинска не позднее, чем через полтора месяца, установят две станции для ремонта велосипедов. Одна появится за памятником Курчатову, вторая – на Алом поле, на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Ленина.

Об эксперименте, связанном с развитием в городе велоинфраструктуры, рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Хотя нам еще далеко до колоссальной системы, но наполнять какими-то мелочами инфраструктуру нужно. Станции для ремонта велосипедов – это сегодня очень модная тема, которая развивается в Москве, Казани, Уфе. Очень активно продвигается в этом направлении Южно-Сахалинск. Станции представляют собой площадки, где можно будет подвесить велосипед, накачать, подтянуть колеса. Там будет и насос, и набор ключей на тросиках», - отметил Виктор Ереклинцев, выразив уверенность, что данное новшество принесет пользу многим жителям Челябинска, любящим покрутить педали: у кого не случались проблемы в пути?

По его словам, установить станции стало возможным за счет экономии районного бюджета.

«Мы начали заниматься этим вопросом в прошлом году. Проанализировали рынок. Станции для ремонта велосипедов – достаточно новая история. И как любая новая история она дорогая изначально. Мы нашли местного производителя, который сделал нам чертеж», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Получилось в полтора-два раза дешевле, чем если бы заказывали в другом месте. При этом в качестве, заверил районный глава, челябинские станции не потеряют.

«Цена вопроса – сорок тысяч рублей (с учетом монтажа и установки). В Москве минимальная стоимость такой станции – 80 тысяч. А визуальный образ тот же самый», - подчеркнул Виктор Ереклинцев.

Районный глава попросил управление по архитектурно-градостроительному проектированию, чтобы они придумали цветовую гамму для станций. Скорее всего, новые объекты будут того же цвета, что и установленные ранее велопарковки.