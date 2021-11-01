В Челябинске увеличили продолжительность работы мега-пункта вакцинации в «Юности»

Самый крупный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, развернутый во Дворце спорта «Юность» в Челябинске, будет открываться на два часа раньше. Вполне вероятно, что он продолжит работу и после завершения периода нерабочих дней.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе посещения пункта вакцинации первого ноября 2021 года.

Напомним, пункт вакцинации от ковида и гриппа в «Юности» был открыт с 30 октября и изначально предполагалось, что он будет работать на весь период нерабочих дней – по седьмое ноября.

В «Юности» одновременно проводят вакцинацию 20 мобильных бригад. Работа идет на двух этажах Дворца спорта с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, организованы отдельные вход и выход.

В выходные все желающие могли поставить прививку с 12 до 20 часов. Но жители начинали занимать очередь задолго до открытия. За субботу и воскресенье только в «Юности» вакцинировались 3126 человек.

Губернатор побывал в «Юности» и оценил условия для вакцинации южноуральцев. «Мы видим, что работа здесь организована по принципу бережливой поликлиники. Человеку помогают оформить все необходимые документы, есть все удобства, приглашают в кабинку по очереди, можно отдохнуть, обязательно наблюдение после вакцинации в течение получаса. Все достаточно удобно», - поделился своими впечатлениями глава региона.

Алексей Текслер поручил открывать пункт на два часа раньше – в 10 часов, чтобы желающие могли поставить прививку в первой половине дня.

Губернатор отметил успешность такого формата работы пунктов вакцинации и не исключил, что прививочный пункт в «Юности» продолжит принимать посетителей и после седьмого ноября.

На сегодня в области открыто 143 пункта на базе медицинских учреждений, 27 круглосуточных вакцинальных пунктов. Кроме того, в территориях постоянно работает 71 мобильный пункт. Также есть дополнительные вакцинальные пункты, в том числе во Дворце спорта «Юность».

«Надо сказать, что дополнительные пункты у нас открыты на базе различных учреждений, это и Ледовая арена «Трактор», и арена в Магнитогорске, плюс торгово-развлекательные комплексы, где была возможность сделать отдельный вход», - подчеркнул Алексей Текслер.

Желающим поставить прививку необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.