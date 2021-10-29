Во Дворце спорта «Юность» Челябинска разворачивают мега-пункт вакцинации от ковида и гриппа

В субботу, 30 октября, во Дворце спорта «Юность» Челябинска откроется самый большой на Южном Урале пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа. За сутки здесь смогут привиться более 10 тысяч человек.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем аккаунте в Instagram и ВКонтакте.

Работа мега-пункта будет организована по принципам бережливой поликлиники. Для безопасности пациентов будут работать отдельные вход и выход. Зайти в пункт можно будет через главный вход со стороны улицы Красная.

На первом этаже можно будет сдать верхнюю одежду в гардероб, заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный регистр.

После этого нужно будет пройти на второй этаж, где разместятся кабинки осмотра и вакцинации. Всего в «Юности» будут работать 20 мобильных бригад. «Можно будет спокойно заполнить документы и пройти осмотр специалистов», - отметил губернатор.

После вакцинации можно немного отдохнуть, забрать верхнюю одежду и выйти через отдельную дверь. Помогать работе медиков будут волонтеры.

Мега-пункт вакцинации будет работать в течение всего периода нерабочих дней – с 30 октября по седьмое ноября включительно. Южноуральцы смогут поставить прививку ежедневно с 12 до 20 часов. «Если понадобится, даты работы продлим», - заверил Алексей Текслер.

Дополнительные пункты вакцинации будут работать по всей области. Прежде всего, в крупных городах — Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и других. Это будут и ТРЦ с отдельными входами, и круглосуточные пункты в учреждениях здравоохранения.

Желающим поставить прививку необходимо иметь с собой полис ОМС и СНИЛС.

ФОТО: страница губернатор ВКОнтакте