Более шести тысячи южноуральцев вакцинировались за выходные во Дворце спорта «Юность» и в ТРК

В первые дня работы самого крупного в Челябинске прививочного пункта, разместившемся во Дворце спорта «Юность», поставили прививки от гриппа и коронавирусной инфекции три тысячи 126 человек.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в субботу, 30 октября, вакцинировалось 1588 человек, в воскресенье, 31 октября, - 1538 человек.

«Люди начали занимать очередь ещё до открытия, но она быстро двигалась и за пару часов было привито более 500 человек», - рассказала о начале работы пункта первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Желающих поставить прививку запускают с небольшим интервалом, чтобы не было очередей в гардероб.

У каждого на входе измеряют температуру тела. На первом этаже растравлены стулья, на которых люди ждут своей электронной очереди.

Пришедший заполняет анкету.

«На втором этаже размещено 20 кабинок. Имеются все необходимые средства для профилактики, в том числе рециркуляторы, чтобы обеззараживать воздух, где происходит вакцинация», - рассказала Татьяна Колчинская, заместитель министра здравоохранения Челябинской области:

По ее словам, в центре есть все четыре вида вакцины. «Больше всего спрос на «Спутник V» и «Спутник Лайт». Последний мы рекомендуем ставить переболевшим, через шесть месяцев, тем у кого уже была нагрузка на иммунитет. Есть прививки от гриппа», - отметила замминистра. Волонтеры, работающие в «Юности», подсказывают посетителям, какие вакцины в каких кабинках есть в наличии.

«Процесс вакцинации проходит достаточно быстро. Бумаги заполняет одна медсестра, вторая готовит вакцину. Сначала проходит осмотр, общение с пациентом и далее вакцинация», - поделилась Серафима Маслова, заместитель главврача по поликлинике ГКБ №8.

При необходимости врач консультирует пациента, какая вакцина ему больше подойдет. Затем человеку рассказывают, какая прививка ему ставится, как себя вести после вакцинации.

Ольга Волкова, пришедшая в «Юность», рассказала, что в прививочных пунктах в ТРК сейчас большие очереди, а здесь она все сделала за 30 минут.

Жительница Челябинска попросила Ирину Гехт отказаться от проведения вакцинации в поликлиниках, чтобы не смешивать потоки пациентов и не создавать очереди. «Ирина Альфредовна, убирайте вакцинацию из поликлиник. Пусть туда ходят те, кто болеют. Вот такие прекрасные пункты - и будет нам всем счастье, без риска заразиться. Я вот записалась в поликлинику - и не пошла! Потому что ужас - ужас!», - написала свое предложение Ирина Дурманова на странице первого вице-губернатора.

«Многие задают вопрос - можно ли будет привиться вторым компонентом на этой площадке, если первый был поставлен в другом месте (ТРК, поликлинике и так далее). Да, можно», - пояснила Ирина Гехт.

Кроме того, еще три тысячи 17 жителей области поставили прививки за выходные в мобильных пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах.

Все пункты вакцинации продолжат работу по седьмое ноября включительно.

ФОТО: Ирина Гехт, минздрав региона