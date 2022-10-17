В Челябинске в 2023 году запланирован ремонт более ста тротуаров во всех семи районах города.

Список объектов, которые необходимо привести в порядок в следующем году, был составлен по поручению мэра Натальи Котовой.

Как сообщил сегодня, 17 октября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, общая площадь тротуаров, где будет проведен ремонт в новом году, составит 242 тысячи квадратных метров.