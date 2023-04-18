В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»

В Челябинске в 2023 году запланирован косметический ремонт трех подземных переходов.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в администрации города, речь идет об объектах на Дзержинского, 132; на Копейском шоссе (остановка «Опытный завод») и на улице Доватора (остановка «Завод имени Колющенко»).

Кроме того, до 26 апреля текущего года в подземном пешеходном переходе на улице Братьев Кашириных, около Торгового центра, будут проведены работы по очистке вертикальных поверхностей от несанкционированного граффити (этот переход был отремонтирован меньше года назад).