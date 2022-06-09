Подземный переход у Торгового центра в Челябинске приобрел новые краски

Подземный переход по улице Братьев Кашириных в Челябинске, рядом с Торговым центром, заиграл новыми красками – стены некогда ужасного «подземелья» сделали яркими и праздничными юные горожане, которых направляли профессиональные художники.

Отметим, создание граффити в данном подземном переходе – проект Дома архитектора. Как сообщает в своей официальной группе в ВКонтакте в четверг, девятого июня, администрация Челябинска, сегодня была сделана половина работы – роспись стен «подземелья» планируется завершить завтра, десятого июня.

Напомним, долгое время переход возле Торгового центра пугал челябинцев своим далеким от совершенства видом. В этом году за него плотно взялись. Работы на данном объекте проводит подрядная организация ООО «Транс-экспедиция», которая в апреле выиграла аукцион на ремонт подземного перехода. Подрядчик штукатурил и красил стены, также контрактом предусмотрена установка в переходе на развязке улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта новых перил и освещения.

Стоимость контракта на проведение ремонта объекта составляет немногим менее полутора миллионов рублей.