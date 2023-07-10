10.07.2023
В Челябинске в первый класс записали уже около 15,5 тысячи ребят
10.07.2023
В Челябинской области в выходные утонули несколько человек
10.07.2023
Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку
10.07.2023
Областной суд не разрешил гулять директору челябинского пединститута
10.07.2023
В Челябинской области дисквалифицировано девять арбитражных управляющих
10.07.2023
С кем челябинцы предпочитают вступать в брак и что ценят в противоположном поле
В Челябинске в первый класс записали уже около 15,5 тысячи ребят
13.03.2023
Челябинских малышей скоро начнут записывать в первый класс
31.10.2022
В Еткуле теперь есть свои «мисс и мистер Первоклассники»
28.07.2021
Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается
07.07.2021
Текслер поручил минобру разобраться с дефицитом мест для первоклассников в «Ньютоне»
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023