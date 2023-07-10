В Челябинске в первый класс записали уже около 15,5 тысячи ребят

В Челябинске в первый класс записали уже около 15,5 тысячи мальчишек и девчонок, которые в День знаний впервые сядут за парты.

Во время первого этапа приемной кампании маленьких горожан в первые классы городских образовательных учреждений было подано 14 тысяч 301 заявление.

Шестого июля стартовал второй этап кампании, который продлится до пятого сентября.

«Если подача заявлений прекратится раньше, то, соответственно, завершим второй этап до этой даты», - отметил сегодня, десятого июля, на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, с начала второй этапа от родителей областного центра было подано 1205 заявок на поступление детей в первый класс, в том числе 412 ребят уже зачислены.

В общей сложности во вторую «волну» подачи заявлений мамы и папы южноуральской столицы могут записать в первый класс 3279 ребят – таково количество дополнительных мест.

Сергей Авдеев отметил, что на время проведения приемной кампании в комитете по делам образования Челябинска открыта горячая линия. Задавать все интересующие вопросы можно по телефонам: 700-18-03, 700-18-07, 700-18-10.