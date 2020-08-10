В Челябинске в понедельник ограничат движение на нескольких улицах

В Челябинске сегодня, десятого августа, в связи с дорожными работами будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Так, на улице Мира (на участке от Сталеваров до Румянцева) движение будет ограничено в связи с монтажом бортового камня. На Новороссийской и Молодогвардейцев - по причине устройства асфальтобетонного покрытия.

На улице Артиллерийской в понедельник будет наноситься горизонтальная разметка (работы подрядная организация начнет выполнять в ночь). На улице Жукова - производиться демонтаж бортового камня с вывозом и тротуара, а также монтаж бордюров.

На проспекте Ленина, в районе дома №55 (бывший магазин "Ритм"), сегодня будет вести аварийные работы по третьей полосе МУ ПОВВ.

В администрации Челябинска водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.