В Челябинске в связи с масштабным дорожным ремонтом частично перекроют движение

В Челябинске сегодня, 11-го июня, продолжаются масштабные дорожные работы. Подрядчики ведут ремонт сразу на нескольких улицах - движение частично перекрыто.

Это улицы Сулимова, Образцова, Университетская набережная, Мира, Болейко, Третьего Интернационала.

На Сулимова (от Омской до Курчатова) производится демонтаж/монтаж бортового камня. То же самое происходит на Образцова (плюс устройство пандуса). На Университетской набережной (от Молодогвардейцев до Северо-Крымской) подрядная организация выполняет работы по фрезерованию и укладывает асфальт.

На Мира (от Сталеваров до Шоссе Металлургов) подрядчик также занимается укладкой асфальтобетонного покрытия. На Болейко (от Кожзаводской до проспекта Победы) выполняются работы по фрезерованию основания. На Третьего Интернационала (от проспекта Ленина до улицы Труда) производится фрезерование асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, сообщает пресс-служба администрации Челябинска, на улице Первой Пятилетки сегодня нанесут горизонтальную разметку (работы будут выполняться в ночь).

На улице Героев Танкограда запланированы работы по устройству пандусов, заездов и примыканий.

На последних двух улицах движение в связи с проведением дорожных работ перекрывать не будут.