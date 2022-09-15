В Челябинске в связи с работами на Румянцева автобусы и троллейбусы меняют маршруты

В Челябинске в связи с ремонтными работами на тепломагистрали на улице Румянцева с сегодняшнего дня, 15-го сентября, ряд автобусных маршрутов изменит схему движения.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», движение на участке улицы Румянцева между домами №15 и №29 будет закрываться ежедневно с десяти утра до трех часов дня в северном направлении (при движении от центра). Ограничения будут действовать до 30-го сентября.

На это время закрывается движение троллейбусов маршрутов №7 и №14 от ДК Строителей до ЧМК. Ежедневно до конца сентября движение троллейбусов будет организовано по измененным маршрутам: №7 АМЗ – «Улица Пети Калмыкова - ДК Строителей – Черкассая - АМЗ»; №14 – «ПКиО - улица Пети Калмыкова - ДК Строителей – Черкасская - ПКиО».

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», автобусы будут ходить следующим образом:

№15 - «ПКиО - Шоссе Металлургов - Жукова - Богдана Хмельницкого - Румянцева - 60-летия Октября - ЧМК (в сторону центра по действующей трассе)»;

№16 – «ЮУрГУ - Шоссе Металлургов - Жукова - Богдана Хмельницкого - Румянцева - 60-летия Октября - ЧМК (в сторону центра по действующей трассе)»;

№31 – «Академика Королёва – Шоссе Металлургов – Жукова – Богдана Хмельницкого – Сталеваров – 60-летия Октября – ЧМК (в сторону северо-запада по действующей трассе)»;

№41 - в аэропорт: «Черкасская – Шоссе Металлургов – Жукова – Богдана Хмельницкого – Сталеваров – Шоссе Металлургов – Аэропорт (из аэропорта по действующей трассе)»;

№93с – «Сад Авиатор-2 - Шоссе Металлургов - Жукова - Богдана Хмельницкого - Румянцева - 60-летия Октября - ЧМК (в сторону сада «Авиатор-2» по действующей трассе)».