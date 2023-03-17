В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

В Челябинске в предстоящие выходные троллейбусы №№ 12, 14 и 17 изменят свои маршруты по причине того, что с полуночи 18 марта до пяти утра 20 марта движение электротранспорта по Комсомольскому проспекту - от Молдавской до Свердловского проспекта - будет закрыто.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в этот период времени на вышеназванном участке будут проводиться работы по модернизации контактной сети троллейбуса в рамках концессионного соглашения.

На время проведения работ троллейбусы будут ходить следующим образом:

№12: Молдавская - Комсомольский проспект - Чичерина - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно через ДС «Юность» - Алое поле - Энгельса);

№14: ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина (обратно – Сони Кривой, Свердловский проспект);

№17: Молдавская - Комсомольский проспект - Чичерина - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Энгельса - проспект Ленина - Свободы - Автовокзал центральный.

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №9, 18, 31, 34, 51, 71, трамваями №14, 15, 16, 22. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.