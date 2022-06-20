В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФК

В Челябинске сегодня, 20 июня, возобновились работы по сносу деревьев на участке, отведённом под строительство катка УралГУФК. Берёзы в зелёном массиве рядом с ЖК «Ньютон» вновь стали рубить после того, как полностью установили ограждение. Работы идут на фоне противостояния мэрии и жителей города, которое длится уже 12-й день подряд.

Ранее замглавы города Владимир Шамне сообщил на встрече с жителями «Ньютона» и Тополинки, что юридических оснований для прекращения стройки нет. Несогласные с позицией мэрии горожане уверены, что точку в этом споре должен поставить суд, а работы на время судебного процесса должны быть приостановлены. Сегодня у челябинцев появился ещё один аргумент – в лесном массиве, оказывается, растёт краснокнижный ковыль.

«Дорогие друзья! Отличная новость! В нашем челябинском лесу, где хотят сделать Экопарк (прим. — имени В.В.Путина) (микрорайоны ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея»), по данным сайта inaturalist.org, есть краснокнижный Ковыль перистый. Присоединяйтесь к сбору подписей в защиту уникальной экосистемы ежедневно на перекрестке Родионова и Макеева!», - говорится в сообщении в группе «Защита леса на Захаренко!» в ВКонтакте.

Вновь начавшийся снос деревьев прокомментировала в соцсетях активистка движения «Спасём наш лес вместе!» Алёна Кожева. По её словам, жители северо-запада будут добиваться привлечения к ответственности лиц, по вине которых городу наносится экологический ущерб.

«Друзья, даже если сейчас мы не можем остановить вырубку леса, не нарушая закон, мы не сдаёмся и будем добиваться наказания виновных лиц, допустивших вырубку участка городского леса. Кому-то придется возмещать ущерб, нанесённый экологии Челябинска!», - приводит слова активистки Фонд развития гражданских институтов «Горожане» во Вконтакте.

Напомним, ранее мэрия Челябинска сообщила об исключении спорного участка из состава городских лесов. Судебное заседание по иску защитников леса состоится 19 июля. На строительство катка УралГУФК из федерального бюджета выделено 470 миллионов рублей. Объект должны сдать в четвёртом квартале 2023 года.