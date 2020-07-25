В Челябинске восстановлено электроснабжение в отключенных домах, ведется подключение водоснабжения
Электроснабжение потребителей Челябинска, отключенных в результате технологического отключения утром в субботу, 25 июля, восстановлено.
«В 11 часов пять минут по информации оперативного дежурного ЧГЭС все потребители запитаны», - сообщает пресс-служба администрации города.
Изначально мэрия сообщала о 26 тысячах отключенных потребителях. Но затем в Челябэнерго уточнили под отключение попали о уточненным данным под отключение попали 69 тысяч потребителей. По уточненным данным, отключено 140 многоквартирных жилых домов, 26 социальных объектов, из них 2 больницы, 4 поликлиники, 9 школ, 11 детских садов. На устранении работало четыре аварийно-восстановительных бригады, 20 человек и семь единиц техники.
В некоторых домах из-за аварии произошло отключение водоснабжения. Сейчас ведется подключение.
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