В Челябинске возбуждено дело в отношении внука, который морил голодом свою бабушку

Полиция Челябинска начала проверку по факту появления информации о том, что внук два года морил голодом и избивал свою бабушку.

Обращение пенсионерки Ирины Дремлюги опубликовал интернет-канал Mash со ссылкой на соседей Дремлюги.

В нем бабушка заявляет, что ее дочь год назад попала в тюрьму, а за ней стал присматривать внук. Женщина утверждает, что он ее периодически избивал, не кормил и она была вынуждена большее время проводить на улице.

Одинокую пенсионерку заметили местные и вызвали полицию.

«В отделе полиции «Курчатовский» возбуждено административное производство по статье 6.1.1 – «Побои», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы регионального полицейского главка Дарья Ярошенко.

Пожилая женщина сейчас находится в больнице. Ее внуку грозит либо административный штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.