В Челябинске возобновит работу раритетный троллейбус-гармошка.

Троллейбус ЗиУ-683В [В00] вышел на дороги южноуральской столицы 27 лет назад, на сегодняшний день это единственная сохранившаяся в России модель троллейбуса.

С 1995-го по 2013-й данный троллейбус работал на одном из самых загруженных маршрутов того времени: №12 «АМЗ – Молдавская». Восемнадцатиметровая машина отличалась высокой вместительностью и способностью одновременно перевозить до 164-х пассажиров, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

При восстановлении машины будут частично заменены элементы кузова, смонтировано новое электрооборудование и проводка, заменено остекление, обновлена отделка салона, а также все сиденья.

В ходе работы двери, фонари и другие элементы не будут заменять на современные аналоги, а сохранят.

Троллейбус получит новую расцветку, будет выбран вариант ливреи, максимально приближенный к историческому (заводскому) цветовому решению, отмечает «Челябинский общественный транспорт».