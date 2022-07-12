В Челябинске восстанавливают легендарный троллейбус-гармошку, сохранившийся в городе в единственном экземпляре.

О запуске капитально-восстановительного ремонта троллейбуса сообщил в телеграм-канале вечером в понедельник, 11-го июля, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Он отметил, что пятого декабря 2022-го года троллейбусному движению Челябинска исполнится 80 лет.

«А 27 лет назад в Челябинске на линию вышел сочлененный троллейбус ЗиУ-683В. Целых 47 сидячих мест и общая вместимость до 164 человек! Со столь мощными показателями вместимости сейчас может потягаться разве что двухвагонная трамвайная сцепка (52 сидячих места)», - отметил Александр Егоров.

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По его словам, перед специалистами стояла задача сохранить максимальную аутентичность данной машины.

«Поэтому, например, в рамках ремонта складывающиеся двери, круглые фонари и другие элементы не будут меняться на непохожие осовремененные аналоги», - подчеркнул Егоров.

Капитально-восстановительный ремонт планируется завершить до конца лета, после чего машина вернется на маршрут. В настоящее время рассматриваются различные варианты ливреи, схожей с будущей раскраской троллейбусов, заменяемых по концессии, сказал замминистра.

Подписчики данного телеграм-канала активно обсуждают новость, причем мнения разделились.

«То, что надо, в ожидании нового подвижного состава!» - пишет Юрий Шерстобитов.

«Спасибо, что сохраняете историю!» - отмечает Sergey.

«Очень странно, учитывая, что планируется полностью обновить весь парк троллейбусов. Может, лучше «Синара» сделает такие?» - спрашивает Dmtriy.

«Тоже не понимаю, зачем нужен старый троллейбус», - вторит ему Pavel Varfalameev.

Александр Егоров с критиками не согласен: «Что странного-то? Все сильные города сохраняют исторические машины в хорошем состоянии. И потом либо используют их как резервные, либо выводят на парад транспорта несколько раз в год. Рекомендую съездить на парад старой техники ОТ, который проходит в Москве каждый год. Мероприятие имеет колоссальную популярность».

«Челябинск неожиданно невероятно крут!» - считает Evgeny Adaev.

«Супер!» - радуется KRollex. - Наш троллейбус-гармошка, если будет поддерживаться в должном состоянии (эх, туда бы ещё кондиционер), это реально круто».

«Круто! Гармошке жить!» - отмечает Pavel Nikolaevich, добавляя, что троллейбусу бы подошло «какое-нибудь спокойное ретро, бело-синее или бело-зеленое, например».

Другие подписчики телеграм-канала «Транспорт Челябинской агломерации» также обсуждают варианты расцветки обновленной легенды на колесах и предлагают свои идеи.