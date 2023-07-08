В Челябинске временно изменил маршрут автобус №21с

В Челябинске временно – до 13 июля – изменил свой маршрут автобус №21с.

Это связано с закрытием движения на участке улицы Героев Танкограда от Бажова до Котина, где ремонтируют теплотрассу.

До указанной даты автобус будет ходить по следующему маршруту: ЧТЗ - Героев Танкограда - Котина - переулок Лермонтова - Бажова - ТЭЦ-3.

«Пользуйтесь остановками: Котина, «Радуга»», - сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».