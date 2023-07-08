08.07.2023
В Челябинске временно изменил маршрут автобус №21с
08.07.2023
День поля в Челябинской области познакомит гостей с новинками селекции и сельхозтехники
07.07.2023
В Еткуле провели прием «золотой» молодёжи
07.07.2023
Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги
07.07.2023
В Южноуральске появилась редкая икона Божией Матери
07.07.2023
В Челябинске автобус №2 с десятого июля будет выходить на маршрут из Чурилово раньше, чем сейчас: в 05.40, а не в 05.55.
В Челябинске временно изменил маршрут автобус №21с
07.07.2023
В Челябинске автобус №2 с десятого июля будет выходить на маршрут из Чурилово раньше, чем сейчас: в 05.40, а не в 05.55.
02.06.2023
В Челябинске на месяц изменят маршруты автобусы №4 и №34
16.08.2022
Челябинских перевозчиков штрафуют за нарушение расписания
06.06.2022
В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023