В Челябинске временно закроют для транспорта перекресток улиц Свободы и Евтеева

В Челябинске в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы с 23 часов пятницы, 20 августа, до 6 часов понедельника, 23 августа, будет закрыто движение на пересечении улиц Свободы и Евтеева.

Общественный транспорт изменит схему движения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Троллейбусы будут следовать:

- №5: АМЗ - ЧТЗ (в оба направления через площадь Революции);

- №17: ул. Молдавская - ЧТЗ;

- №21: ТЭЦ №3 - ПКиО им. Гагарина

Маршрутные такси будут проезжать в сторону железнодорожного вокзала по ул. Свободы - ул. Тимирязева - ул. Цвиллинга, в обратном направлении по ул. Свободы – ул. Российская - проспект Ленина.

Автобусные маршруты также изменят схему движения:

- №1: пр. Ленина - ул. Воровского - ул. Курчатова - ул. Овчинникова - ул. Свободы - ж/д вокзал (в направлении железнодорожного вокзала); ж/д вокзал - ул. Свободы - ул. Российская - пр. Ленина (в обратном направлении);

- №14 и №90с: пр. Ленина - ул. Российская - ул. Тимирязева - ул. Свободы - пр. Ленина и далее в обратном направлении по маршруту;

- №18: ул. Цвиллинга - пр. Ленина - ул. Воровского - ул. Курчатова - ул. Овчинникова - ул. Свободы - ж/д вокзал (в направлении Железнодорожного вокзала); ж/д вокзал - ул. Свободы - ул. Российская - пр. Ленина (в обратном направлении);

- № 64: пр. Ленина - ул. Российская - ул. Тимирязева - ул. Свободы (в направлении Железнодорожного вокзала); ул. Свободы - ул. Российская - пр. Ленина (в обратном направлении)

- № 83: пр. Ленина - Энгельса - ж/д вокзал - ул. Железнодорожная - ул. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях.