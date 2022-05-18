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Фото: Алина Быкова

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль песочных скульптур. В этом году площадкой станет городской сад имени Пушкина. Мастера из разных городов России завершили работы над своими творениями.

Тематика этого года -  сказки народов мира. Самой большой скульптурой станет «Сказочный замок». Его высота достигает шести с половиной метров.

«Работа была проделана кропотливая. На скульптуры истрачен Камаз песка. Это около 30 тонн, наверное. То, что погода может ее испортить, мы не боимся. Скульптура обрабатывается специальным растровом с добавлением клея», - рассказал один из авторов композиции Алексей Сергеев из Челябинска.

Кстати, в прошлом году песчаные фигуры не пострадали от сильных ливней, но не устояли перед хулиганами.

«В прошлом году вандалы кидали в скульптуры камни и бутылки, но они выстояли. Тогда они умудрились вырвать с корнем инфостеллу и разгромить ее», - вспоминает скульптор из Москвы Мария Чигрина.

Кстати, именно Мария в этом году делает для Челябинска специальную подарочную скульптуру – «Серебряное копытце».

«Это подарочная скульптура, о которой никто еще не знает. Эскизы всех остальных были заранее утверждены. Я потратила порядка 15 тонн песка на эту работу, - рассказала Мария.

На новой площадке фестиваля уже появилось девять скульптур: «Малыш и Карлсон», «Шехерезада. Сказки 1001 ночи», «Сказочный замок», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Конёк-горбунок», «Китай. Народная сказка о крестьянине», «Бременские музыканты» и «Золушка».

«Мы вышли на финишную прямую. Впереди работы по благоустройству площадки и установка освещения», - сказал арт-директор выставки песчаных скульптур Иван Савенков.

Открытие фестиваля песочных скульптур запланировано на третье июня. Планируется, что песчаные скульптуры будут радовать посетителей площадки до глубокой осени.

Автор: Инна Шемаева
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16.05.2022 11:12

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022 10:56

Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом

16.05.2022 10:55

Челябинцев оставят без горячей воды

16.05.2022 10:54

Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей

16.05.2022 10:52

В Златоусте легковушка улетела в реку Ай

16.05.2022 10:37

Главные снимки Владимира Белковского

16.05.2022 10:37

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022 10:05

В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения

16.05.2022 09:55

«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»

16.05.2022 09:39

Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка

15.05.2022 17:04

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая

15.05.2022 16:53

В понедельник в Челябинской области - порывистый ветер и дожди с грозами

15.05.2022 15:16

Порядка 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Челябинску

15.05.2022 14:49

В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии

15.05.2022 14:23

Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия

15.05.2022 13:26

Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав