В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль песочных скульптур. В этом году площадкой станет городской сад имени Пушкина. Мастера из разных городов России завершили работы над своими творениями.

Тематика этого года - сказки народов мира. Самой большой скульптурой станет «Сказочный замок». Его высота достигает шести с половиной метров.

«Работа была проделана кропотливая. На скульптуры истрачен Камаз песка. Это около 30 тонн, наверное. То, что погода может ее испортить, мы не боимся. Скульптура обрабатывается специальным растровом с добавлением клея», - рассказал один из авторов композиции Алексей Сергеев из Челябинска.

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Кстати, в прошлом году песчаные фигуры не пострадали от сильных ливней, но не устояли перед хулиганами.

«В прошлом году вандалы кидали в скульптуры камни и бутылки, но они выстояли. Тогда они умудрились вырвать с корнем инфостеллу и разгромить ее», - вспоминает скульптор из Москвы Мария Чигрина.

Кстати, именно Мария в этом году делает для Челябинска специальную подарочную скульптуру – «Серебряное копытце».

«Это подарочная скульптура, о которой никто еще не знает. Эскизы всех остальных были заранее утверждены. Я потратила порядка 15 тонн песка на эту работу, - рассказала Мария.

На новой площадке фестиваля уже появилось девять скульптур: «Малыш и Карлсон», «Шехерезада. Сказки 1001 ночи», «Сказочный замок», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Конёк-горбунок», «Китай. Народная сказка о крестьянине», «Бременские музыканты» и «Золушка».

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«Мы вышли на финишную прямую. Впереди работы по благоустройству площадки и установка освещения», - сказал арт-директор выставки песчаных скульптур Иван Савенков.

Открытие фестиваля песочных скульптур запланировано на третье июня. Планируется, что песчаные скульптуры будут радовать посетителей площадки до глубокой осени.