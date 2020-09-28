В Челябинске выбрали «Миссис Россия Южный Урал-2020». Победительницей регионального конкурса стала 35-летняя мама троих детей из Златоуста Ольга Толкунова.

Умница и красавица обошла в финале, состоявшемся в конгресс-отеле «Малахит» вчера, 27-го сентября, 13 претенденток на корону.

Интернет-пользователи, к слову, выбрали свою южноуральскую миссис - Ксению Банникову.

По мнению директора конкурса Анастасии Макаровой, «женщина в короне может сделать гораздо больше, чем женщина без короны».

«Однако корона не держится на одной лишь красоте, поэтому мы отдавали приоритет социально активным участницам, которые, возможно, занимаются благотворительностью или ведут какие-то проекты», - отметила Анастасия Макарова.

Напомним, первый этап конкурса состоялся девятого марта, «финишировать» умницы и красавицы должны были седьмого июня, но из-за карантина финал конкурса перенесли.

На протяжении трех месяцев интенсивной подготовки участницы готовили кулинарные и поэтические визитки, самостоятельно шили народные костюмы и даже летали в аэротрубе.

«Заявок было подано около 25-ти, в основной этап прошли 13 девушек, две из них ушли по личным причинам, но потом прибавились участницы интернет-голосования. В результате в финал вышли 14 участниц. Одна из них - «Миссис Россия Globe», и она прошла вне конкурса», - рассказала Анастасия Макарова.

По ее словам, организаторам помогало огромное количество партнеров: астролог составлял участницам натальные карты, нумеролог создавал карты их судеб, стилисты - одевали, визажисты - красили, специалисты школы актёрского мастерства ставили им сценическую речь.

Три участницы прошли в финал благодаря интернет-голосованию на сайте проекта. Мать троих детей Ольга Худякова (48 лет) поделилась испытанными эмоциями.

«Девочки восемь месяцев готовились к финалу, боролись за короны, они и победили. Мы же победили в интернет-голосовании. И, по сути, не могли ничего получить. Но мы и не претендовали. Мне очень помогали мои дети, я безумно счастлива, что они у меня такие замечательные», - призналась многодетная мама.

В конкурсе «Миссис Россия Южный Урал-2020» участвовали жительницы региона в возрасте от 24-х до 53-х лет, однако участницы постарше ничуть не уступали молодым.

«Все девочки как будто из одной школы, так что препятствий не было вообще никаких. Да мы и возраст друг друга узнали только на финале. Все считали себя наравне. Я считаю, смело можно делать эти конкурсы до 58-ми лет, потому что все девочки очень активные, и сейчас, благодаря косметологии, каждая имеет возможность за собой ухаживать и выглядеть красиво», - отметила Ольга Худякова.

В финале конкурса девушки дефилировали в этнических самодельных костюмах, в вечерних платьях и выходили на сцену с детьми – участвовать в конкурсе могли только женщины, имеющие, как минимум, одного ребенка.

В этом году среди конкурсанток оказалось много многодетных мам (таковых было большинство), поэтому на сцену вышли 35 детей, что является рекордным для конкурса.

Титул «Мама года» получила 53-летняя мама четверых детей Наталья Мартынова.

Вице-миссис Россия Южный Урал-2020 признана Виктория Батурина.

Титул «Миссия Россия Челябинская область» получила Екатерина Бериляева.

Вице-миссис Россия Челябинская область стала Наталья Назарова.

Алеся Туркина получила титул «Миссис Челябинск», вице-миссис Челябинска жюри конкурса назвали Татьяну Наумову.

Выбрали в Челябинске и «Миссис Россия-Южный Урал классик» - ею стала Ирина Малявкина.

Титул «Вице-миссис Россия Южный Урал классик» получила Ольга Куликова.

Приз зрительских симпатий – у Натальи Еценко.

«Миссис Очарование» стала Марина Шматкова.