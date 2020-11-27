В Челябинске вырубят 825 деревьев под строительство детсадов

В Челябинске начинается расчистка площадок для строительства двух детских садов на улицах Гранитная и Горькая. Под эти цели на территориях вырубят 825 деревьев, сообщили в городской администрации.
На улице Гранитная, 4 снесут 680 единиц кустарников, деревьев и поросли.
«В рамках разработанного проекта, прошедшего государственную экспертизу, предусмотрены работы по благоустройству и озеленению будущего детского сада», - отметили в мэрии Челябинска.
Рядом с садиком на Гранитной на территории в 6 тысяч квадратных метров сделают газон. Там также высадят 30 лип и ясеней восьмилетнего возраста и 350 кустарников – чубушник, спирею и сирень.
На улице Горького, 25а вырубят 145 деревьев и кустарников. На территории детского сада, площадках для прогулок и прилегающей территории высадят 30 лип и ясеней восьмилетнего возраста и 150 аналогичных кустарников. Там также появится 1,8 тысячи квадратных метров газона.
Напомним, ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало о массовой высадке деревьев в Металлургическом районе. На пустых территориях высадили более трех тысяч насаждений.