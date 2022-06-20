В Челябинске высохшие саженцы на Тополинке заменят в конце июня

В Челябинске засохшие саженцы на улице Академика Королева заменят 30 июня.

Об этом сегодня, 20 июня, сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Тополя в сквере на Академика Королева будут высаживать уже в третий раз. В первый раз их посадили в 2020 году, повторная попытка озеленить Тополиную аллею была предпринята в этом году, но также безуспешно. В мэрии подчёркивают, работу по замене саженцев подрядчик выполняет по гарантии – за свой счёт.

Также 30 июня взамен засохших высадят новые саженцы на Бродокалмакском тракте. На прошедшей неделе в областном центре заменили 176 неприжившихся деревьев. Большую часть работ по высадке зелёных насаждений перенесли на июль.

«Посадки перенесли на июль, часть посадок будет перенесена на сентябрь», - отметил чиновник.

Так, 217 деревьев высадят взамен тех, которые пришлось срубить в ходе реконструкции Ленинградского моста.

Что касается сухостоя, то за прошедшую неделю, по словам вице-мэра, было снесено 209 таких деревьев. Предписания на их вырубку были выданы административно-технической инспекцией управления по экологии.