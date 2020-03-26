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В Челябинске выявлены новые случаи коронавируса

Общество
Сегодня, 09:32
Автор: 
Олеся Денисова

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске подтвердил еще три случая заболевания коронавирусной инфекции в Челябинске.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Коронавирус выявлен у сотрудницы заболевшего мужчины, который вернулся из Италии и посещал работу. Еще два случая подтвердились у челябинцев, которые вернулись из Чехии и Великобритании. Всего на данный момент в Челябинске официально подтверждено 7 случаев заболевания и один случай в Миассе.

Еще три случая – условно положительные. Коронавирус подозревают у еще одной сотрудницы заболевшего мужчины и туристов из Турции и Вьетнама (они после отпуска соблюдали карантин). Сейчас ожидается подтверждение из новосибирской лаборатории.

Ирина Гехт призывает южноуральцев оставаться дома в нерабочую неделю и избегать внешних контактов, чтобы распространение вируса было ограничено.

«Побыть неделю дома, это как поучаствовать во Всероссийской акции против коронавируса, сделать хорошее дело». – считает первый вице-губернатор.

Автор: 
Олеся Денисова
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