В Челябинске официально подтверждены четыре случая

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске подтвердил четырех случая заболевания коронавирусной инфекции в Челябинске.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Коронавирус выявлен у семейной пары, их дочери-студентки, которые отдыхали в Италии, а также у пожилой мамы заболевшего мужчины.

«Ночью получили результаты по четырем гражданам, по двум еще ждем. Четыре — подтвержденных: муж, жена, дочь и бабушка». - сообщила сегодня на брифинге Ирина Гехт. По ее словам, состояние у всех четверых удовлетворительное. Они размещены в инфкционном отделении горбольницы №8. Пожилая женщина переносит болезнь тяжелее, но у нее уже есть положительная динамика. По сотруднице, которую условно заразил мужчина, информация пока не подтверждена.

На сегодня в Челябинской области официально подтверждено пять случаев коронавирусной инфекции, один – в Миассе, четыре – в Челябинске. Еще три случая - условно положительные. Вчера было сделано 800 проб у контактных лиц, они показали отрицательный результат.