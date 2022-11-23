23.11.2022
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
23.11.2022
В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте
23.11.2022
В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых
23.11.2022
Челябинский фестиваль театров мод покажет платья для принцесс и коллекцию в стиле «Бременских музыкантов»
23.11.2022
На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона
23.11.2022
На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей
В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте
Новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет
03.10.2022
В Челябинске с молотка продали землю под коттеджи и недострой на Ключевой
23.09.2022
В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте
20.09.2022
Недострой на Васенко в Челябинске продали почти за сорок миллионов рублей
24.08.2022
Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022