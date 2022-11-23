В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте

В Челябинске сегодня, 23 ноября, с молотка продали недострой по Свердловскому тракту, 11, изъятый на основании решения суда у ЗАО «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик».

Объект продан на торгах за 1 084 538 рублей (начальная цена составляла 1 073 800 рублей).

Новому собственнику, а им на основании результатов аукциона стал Денис Пелюх, предстоит завершить строительство объекта, готовность которого на данный момент составляет десять процентов, в течение трех лет.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, кадастровый номер недостроя - 74:36:0706002:5216, площадь застройки составляет 695 квадратных метров. Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, - для размещения многоэтажной автостоянки.

Напомним, также 23-го ноября комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска планировал провести торги по недострою с кадастровым номером 74:36:0309001:984, расположенному на улице Чистопольской в Ленинском районе. Однако на аукцион не было подано ни одной заявки.

В данном случае площадь застройки составляет 510,9 квадратных метра, степень готовности объекта – 45 процентов. Вид разрешенного использования - для размещения автокомплекса с автомойкой.

Недострой изъят на основании судебного решения у ООО «Техподдержка».