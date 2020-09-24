В Челябинске за сутки умерло три жителя с ковидом

В Челябинске за прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались три женщины. С начала пандемии умерло 459 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 56-летней женщины.

Кроме того, в Челябинске скончались 70-летняя и 85-летняя женщины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти первой – сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, второй - злокачественное новообразование, гипертоническая болезнь. Ковид был сопутствующим заболеванием.

С начала пандемии в Челябинске подтверждено шесть тысяч 885 случаев заболевания COVID-19 (плюс 36 новых случаев ко вчерашнему дню).

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 459 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 119 человек умерли от ковидной пневмонии, 340 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 24 сентября в России скончалось 19 тысяч 947 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 392 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 52. В Челябинской области умерло 459 жителей с коронавирусом (119 - от ковида), в Свердловской области – 587, в Ханты-Мансийском автономном округе – 183, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 36, в Курганской – 28.