27.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области временно ограничили движение транспорта
27.02.2023
В Челябинске задержали утренний рейс в Санкт-Петербург
27.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 февраля (18+)
26.02.2023
Челябинский «Трактор» не вышел в плей-офф
26.02.2023
В одном из домов Челябинска обнаружили ртуть в дверном проеме
26.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля (18+)
В Челябинске задержали утренний рейс в Санкт-Петербург
Задержка произошла из-за очистки взлетно-посадочной полосы
08.02.2023
Освящены все корпуса аэропорта Челябинска и взлетная полоса
18.10.2022
Дебоширку из культурной столицы сняли с рейса
24.02.2022
В челябинском аэропорту предупредили об отмене завтрашних рейсов на юг
18.08.2021
Алексею Текслеру представили нового гендиректора челябинского аэропорта
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023