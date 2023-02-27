В Челябинске задержали утренний рейс в Санкт-Петербург

В аэропорту Челябинске сегодня, 27 февраля, произошла задержка рейса №528 авиакомпании «Smartavia» в Санкт-Петербург.

Рейс задержали в связи с закрытием аэропорта - воздушную гавань южноуральской столицы закрыли по причине очистки взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, время вылета - 9 часов 30 минут. На рейс в северную столицу зарегистрировано 177 пассажиров, в том числе десять несовершеннолетних. Маломобильных пассажиров на рейс не зарегистрировано.

Челябинская транспортная прокуратура с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляет контроль за ситуацией.