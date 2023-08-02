02.08.2023
Юные участники проекта «Профессионалитет» проходят раннюю практику на «Маяке»
02.08.2023
Тюменские и оренбургские казахи приедут на Южный Урал отметить «Туган Жер»
02.08.2023
«Креативщики»: Публичка создала клуб для подростков
02.08.2023
В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов
02.08.2023
За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура
02.08.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина
В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина
01.08.2023
В Челябинске закрыли движение автобусов по улице Богдана Хмельницкого
17.07.2023
Движение на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной закрыто до 18 июля
14.07.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
14.07.2023
В Челябинске временно закроют движение по улице 32-й годовщины Октября
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023