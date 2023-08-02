В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина

В Челябинске с 19 часов третьего августа и до пяти утра 15 августа будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Ленина - на участках от Свободы до Свердловского проспекта и от Энгельса до Лесопарковой.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это связано с модернизацией контактной сети.

В связи с вводимыми ограничениями троллейбусы №10, №14, №16, №17 и №19 временно изменят свои маршруты.

В вышеуказанный период времени троллейбусы будут ходить следующим образом: №10 - «Солнечный берег - Железнодорожный вокзал»; №14 - «ДК Строителей - Молодогвардейцев - Труда - Свердловский проспект - проспект Ленина - Энгельса - Молодогвардейцев - ДК Строителей»; №16 - «АМЗ - Тимирязева - Железнодорожный вокзал - ЖБИ» (обратно: ЖБИ - Тимирязева – АМЗ); №17 – «Молдавская - Молодогвардейцев - Труда - Свердловский проспект – проспект Ленина - Энгельса - Молодогвардейцев – Молдавская»; №19 – «Первоозерный - Железнодорожный вокзал».

На время проведения работ челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №2, №4, №15, №64 и №483, для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рубля по транспортной карте.