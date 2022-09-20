В Челябинске закрыто движение трамваев по Новороссийской и Дзержинского

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей по улицам Новороссийской и Дзержинского, на участке между Гагарина и Многостаночников, движение трамваев маршрутов №12,18,22 на участке от кольца «Харлова» до кольца «Чистопольская» закрыто до шести утра десятого ноября.

Как сообщает «ЧелябГЭТ», маршрут №12 отменяется.

Движение трамвая-челнока по улице Дзержинского будет организовано от остановки «Поселок Первый плановый» до остановки «Завод Электромашина» в обе стороны по северному пути (со всеми промежуточными остановками).