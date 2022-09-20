20.09.2022
В Карабаше впервые открылась секция по пожарно-спасательному спорту
20.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)
20.09.2022
В Челябинске закрыто движение трамваев по Новороссийской и Дзержинского
20.09.2022
Минарет соборной мечети Миасса включен в госреестр объектов культурного наследия
20.09.2022
Госдума одобрила усиление ответственности за преступления против военной службы
20.09.2022
В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка
В Челябинске закрыто движение трамваев по Новороссийской и Дзержинского
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022